STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus

STOXX 50 im Blick

01.09.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 5.407,59 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 5.430,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.429,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.387,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5.438,71 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5.454,39 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 5.157,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.563,87 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,09 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF), BP (+ 5,21 Prozent auf 5,41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,63 Prozent auf 34,33 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR) und BAT (+ 1,09 Prozent auf 41,74 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-4,64 Prozent auf 14,59 GBP), SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR) und Enel (-1,99 Prozent auf 9,26 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 53.336.842 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 575,969 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,52 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net