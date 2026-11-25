STOXX 50-Performance

Der STOXX 50 erleidet am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,68 Prozent schwächer bei 5.222,85 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5.261,70 Punkten in den Handel, nach 5.258,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.222,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.299,60 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,453 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.496,59 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4.742,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 1,96 Prozent auf 50,53 GBP), BAT (+ 1,41 Prozent auf 45,16 GBP), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 87,36 CHF), National Grid (+ 0,92 Prozent auf 12,62 GBP) und GSK (+ 0,76 Prozent auf 19,15 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-4,70 Prozent auf 12,41 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,03 Prozent auf 5,55 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 114,42 EUR), UniCredit (-2,93 Prozent auf 73,82 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,23 Prozent auf 63,98 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9.077.942 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 490,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet mit 4,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net