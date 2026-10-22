STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

STOXX-Handel im Blick

22.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 5.357,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 5.401,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5.409,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.401,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.357,42 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,635 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.361,12 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 5.439,90 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 4.770,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,07 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 85,24 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,00 Prozent auf 89,66 GBP), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), BP (+ 0,99 Prozent auf 6,23 GBP) und Unilever (+ 0,85 Prozent auf 48,61 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,19 Prozent auf 129,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,51 Prozent auf 70,04 CHF), Rolls-Royce (-2,49 Prozent auf 12,94 GBP), Barclays (-2,48 Prozent auf 4,09 GBP) und Siemens (-2,44 Prozent auf 260,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.253.733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net