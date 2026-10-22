DAX 25.367 -1,1%ESt50 6.112 -1,5%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,84 -2,0%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.109 -2,4%Euro 1,1228 -0,0%Öl 112,1 +3,1%Gold 4.084 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX-Handel im Blick

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.86 EUR -0.74 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,445.40 EUR -52.60 EUR -3.51 %
Charts | News | Analysen
Barclays plc
5.02 EUR 0.02 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
7.44 EUR 0.06 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.91 EUR -0.15 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
107.50 EUR 2.05 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
91.72 EUR 2.28 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
15.65 EUR -0.23 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
206.25 EUR -0.80 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
259.70 EUR -6.50 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.36 EUR -3.36 EUR -2.53 %
Charts | News | Analysen
Unilever PLC
57.24 EUR -0.30 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,351.71 EUR -57.89 EUR -1.07 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 5.357,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 5.401,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5.409,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.401,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.357,42 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,635 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.361,12 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 5.439,90 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 4.770,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,07 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 85,24 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,00 Prozent auf 89,66 GBP), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), BP (+ 0,99 Prozent auf 6,23 GBP) und Unilever (+ 0,85 Prozent auf 48,61 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,19 Prozent auf 129,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,51 Prozent auf 70,04 CHF), Rolls-Royce (-2,49 Prozent auf 12,94 GBP), Barclays (-2,48 Prozent auf 4,09 GBP) und Siemens (-2,44 Prozent auf 260,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.253.733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.