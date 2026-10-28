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STOXX 50-Kursentwicklung

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert am Mittag

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert am Mittag

Der STOXX 50 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.22 EUR 2.24 EUR 2.91 %
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ASML NV
1,483.60 EUR 9.60 EUR 0.65 %
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Barclays plc
5.13 EUR 0.13 EUR 2.52 %
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BP plc (British Petrol)
7.35 EUR 0.04 EUR 0.51 %
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GSK PLC Registered Shs
21.67 EUR -0.95 EUR -4.20 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.98 EUR -0.04 EUR -0.60 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
426.35 EUR -3.70 EUR -0.86 %
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SAP SE
209.55 EUR -3.05 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
267.60 EUR 0.70 EUR 0.26 %
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Siemens Energy AG
133.64 EUR 4.54 EUR 3.52 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Unilever PLC
57.48 EUR -0.76 EUR -1.30 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,351.79 EUR -19.62 EUR -0.37 %
News | Analysen

Am Mittwoch gibt der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0,42 Prozent auf 5.348,65 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,141 Prozent höher bei 5.378,98 Punkten, nach 5.371,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.378,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.346,16 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,686 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.357,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.439,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.787,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,90 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 133,00 EUR), Barclays (+ 2,04 Prozent auf 4,31 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 72,78 CHF), Siemens (+ 0,47 Prozent auf 267,45 EUR) und BP (+ 0,24 Prozent auf 6,14 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-6,86 Prozent auf 17,91 GBP), Unilever (-2,93 Prozent auf 47,49 GBP), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Roche (-1,45 Prozent auf 393,20 CHF) und UBS (-1,11 Prozent auf 38,41 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6.189.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Mit 7,33 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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