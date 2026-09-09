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Kursentwicklung im Fokus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich

Der STOXX 50 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.58 EUR -2.68 EUR -3.14 %
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BP plc (British Petrol)
6.47 EUR 0.06 EUR 0.98 %
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Novartis AG
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Rheinmetall AG
1,011.80 EUR -37.80 EUR -3.60 %
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Richemont
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SAP SE
181.42 EUR 0.42 EUR 0.23 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
40.64 EUR 0.08 EUR 0.21 %
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Siemens AG
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Indizes
Stoxx Europe 50
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Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel schlussendlich um 1,59 Prozent auf 5.332,95 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,226 Prozent leichter bei 5.406,92 Punkten, nach 5.419,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.406,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.321,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,70 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5.527,31 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Stand von 5.156,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.563,07 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,58 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,27 Prozent auf 5,57 GBP), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), GSK (+ 0,39 Prozent auf 18,04 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,10 Prozent auf 35,04 GBP) und Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1.012,40 EUR), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF) und Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 29.715.939 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im STOXX 50 mit 631,308 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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