STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Index im Blick

28.08.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 verzeichnete am Freitagabend Kursanstiege.

Schlussendlich ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 5.480,74 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 5.457,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5.441,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.482,92 Punkte, das Tagestief hingegen 5.457,66 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,031 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.439,22 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 5.186,20 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 4.581,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,56 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR), Allianz (+ 1,75 Prozent auf 453,00 EUR), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF) und HSBC (+ 1,62 Prozent auf 15,28 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1.154,60 EUR), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), AstraZeneca (-1,19 Prozent auf 119,70 GBP), Novartis (-0,72 Prozent auf 123,74 CHF) und BAT (-0,55 Prozent auf 41,29 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 52.274.892 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 577,202 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net