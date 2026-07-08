STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

STOXX 50 aktuell

09.07.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte am Donnerstag eine positive Tendenz.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 5.382,30 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,348 Prozent auf 5.368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5.349,52 Punkten am Vortag.

Bei 5.386,37 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.340,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,63 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5.156,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der STOXX 50 5.095,83 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 4.548,88 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,58 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.489,89 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR), Rio Tinto (+ 2,85 Prozent auf 66,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF) und Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 14,36 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-6,22 Prozent auf 133,54 GBP), Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1.013,20 EUR), BAT (-2,47 Prozent auf 44,97 GBP), BP (-1,93 Prozent auf 4,82 GBP) und Unilever (-1,91 Prozent auf 45,51 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.310.023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,904 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie präsentiert mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net