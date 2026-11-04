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STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,395.80 EUR 3.00 EUR 0.22 %
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Barclays plc
4.98 EUR -0.08 EUR -1.64 %
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BP plc (British Petrol)
7.10 EUR 0.02 EUR 0.32 %
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HSBC Holdings plc
15.48 EUR 0.37 EUR 2.48 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.18 EUR 0.16 EUR 2.66 %
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London Stock Exchange (LSE)
113.00 EUR 1.00 EUR 0.89 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.72 EUR -0.58 EUR -1.64 %
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Rheinmetall AG
973.30 EUR -31.50 EUR -3.13 %
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Rio Tinto plc
74.26 EUR 1.09 EUR 1.49 %
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Siemens AG
272.90 EUR 3.35 EUR 1.24 %
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UBS
43.80 EUR 0.28 EUR 0.64 %
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UniCredit S.p.A.
74.43 EUR -0.87 EUR -1.16 %
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Unilever PLC
58.14 EUR 0.14 EUR 0.24 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,385.01 EUR 24.04 EUR 0.45 %
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Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,60 Prozent auf 5.393,00 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,171 Prozent auf 5.370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.360,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.393,78 Punkte, das Tagestief hingegen 5.370,14 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,162 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.298,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.505,78 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 4.763,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,79 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,70 Prozent auf 12,92 GBP), Barclays (+ 2,10 Prozent auf 4,28 GBP), Rio Tinto (+ 1,78 Prozent auf 61,86 GBP), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,08 CHF) und Siemens (+ 1,30 Prozent auf 273,25 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 74,43 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,14 Prozent auf 93,46 GBP), RELX (-0,98 Prozent auf 29,23 GBP) und Unilever (-0,90 Prozent auf 48,14 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 906.511 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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