STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

Index-Performance

04.11.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,60 Prozent auf 5.393,00 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,171 Prozent auf 5.370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.360,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.393,78 Punkte, das Tagestief hingegen 5.370,14 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,162 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.298,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.505,78 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 4.763,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,79 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,70 Prozent auf 12,92 GBP), Barclays (+ 2,10 Prozent auf 4,28 GBP), Rio Tinto (+ 1,78 Prozent auf 61,86 GBP), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,08 CHF) und Siemens (+ 1,30 Prozent auf 273,25 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 74,43 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,14 Prozent auf 93,46 GBP), RELX (-0,98 Prozent auf 29,23 GBP) und Unilever (-0,90 Prozent auf 48,14 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 906.511 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net