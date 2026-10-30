STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit Abgaben

STOXX-Handel im Blick

30.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag gibt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 5.394,22 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,268 Prozent schwächer bei 5.396,40 Punkten, nach 5.410,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.411,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.392,84 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,54 Prozent zu. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 5.323,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der STOXX 50 5.459,40 Punkte auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 4.784,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,94 Prozent auf 134,36 GBP), BAT (+ 2,08 Prozent auf 46,10 GBP), RELX (+ 1,99 Prozent auf 29,73 GBP), Unilever (+ 1,70 Prozent auf 48,53 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,44 Prozent auf 95,80 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 129,22 EUR), Rolls-Royce (-2,33 Prozent auf 12,50 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 71,52 CHF), Siemens (-1,79 Prozent auf 268,85 EUR) und UniCredit (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.373.204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 579,977 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,25 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net