Stoxx Europe 50-Papier Air Liquide-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Air Liquide-Aktionäre freuen
Air Liquide-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Air Liquide-Ausschüttung aus.
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Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Air Liquide am 05.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,70 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 12,12 Prozent. Air Liquide zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 1,96 Mrd. EUR. Damit wurde die Air Liquide-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,79 Prozent erhöht.
Air Liquide-Aktien-Dividendenrendite
Das Air Liquide-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 179,44 EUR. Heute wird die Air Liquide-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Air Liquide-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Air Liquide-Anteilsscheins 2,31 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,10 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Air Liquide via Euronext 51,60 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 60,34 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Air Liquide
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,82 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,11 Prozent fallen.
Wichtigste Eckdaten der Air Liquide-Aktie
Die Dividenden-Aktie Air Liquide gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 102,649 Mrd. EUR wert. Dividenden-Aktie Air Liquide weist aktuell ein KGV von 26,28 auf. 2025 setzte Air Liquide 26,940 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,10 EUR.
Redaktion finanzen.net
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