Stoxx Europe 50-Papier ASML NV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ASML NV-Aktionäre freuen

Dividendenzahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ASML NV-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert ASML NV am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,50 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,19 Prozent. Somit vergütet ASML NV die Aktionäre insgesamt mit 2,55 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,97 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das ASML NV-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 1.249,80 EUR aus dem asx-Handel. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das ASML NV-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ASML NV-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die ASML NV-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die ASML NV-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0,94 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der ASML NV-Aktienkurs via asx 125,55 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 126,38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel ASML NV

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 8,65 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,70 Prozent nachlassen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie ASML NV

ASML NV ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 476,762 Mrd. EUR. ASML NV weist aktuell ein KGV von 37,25 auf. Der Umsatz von ASML NV belief sich in 2025 auf 32,667 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 24,73 EUR.

Redaktion finanzen.net