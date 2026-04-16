Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Über diese Dividende können sich Nestlé-Anleger freuen

Dividenden-Abstimmung

Nestlé-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Nestlé-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Nestlé am 16.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,10 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,64 Prozent. Somit zahlt Nestlé insgesamt 7,85 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,422 Prozent zugenommen.

Nestlé-Stockdividendenrendite

Der Nestlé-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 78,74 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Nestlé wird der Nestlé-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Nestlé-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Nestlé-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Nestlé-Titel eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,07 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Kurs von Nestlé via SIX SX um 26,05 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -10,99 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Nestlé

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,14 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,98 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Nestlé

Nestlé ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 198,405 Mrd. CHF. Das Nestlé-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 22,43. Der Umsatz von Nestlé belief sich in 2025 auf 89,490 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 3,51 CHF.

Redaktion finanzen.net