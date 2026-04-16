DAX24.221 +0,3%Est505.946 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +1,2%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.664 -0,1%Euro1,1782 ±0,0%Öl98,52 +0,3%Gold4.788 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.? Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.?
Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus: Rücksetzer nach fulminanter Rally Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus: Rücksetzer nach fulminanter Rally
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividenden-Abstimmung

Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Über diese Dividende können sich Nestlé-Anleger freuen

17.04.26 10:02 Uhr
Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Über diese Dividende können sich Nestlé-Anleger freuen | finanzen.net

Nestlé-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Nestlé-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,00 CHF 0,26 CHF 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Nestlé am 16.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,10 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,64 Prozent. Somit zahlt Nestlé insgesamt 7,85 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,422 Prozent zugenommen.

Nestlé-Stockdividendenrendite

Der Nestlé-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 78,74 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Nestlé wird der Nestlé-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Nestlé-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Nestlé-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Nestlé-Titel eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,07 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Kurs von Nestlé via SIX SX um 26,05 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -10,99 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Nestlé

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,14 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,98 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Nestlé

Nestlé ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 198,405 Mrd. CHF. Das Nestlé-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 22,43. Der Umsatz von Nestlé belief sich in 2025 auf 89,490 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 3,51 CHF.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen