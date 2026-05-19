Stoxx Europe 50-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Dieser Dividende blicken Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre entgegen
Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Dividende aus.
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Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell) am 19.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,08 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Shell (ex Royal Dutch Shell) beträgt 6,43 Mrd. GBP. So ermäßigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,23 Prozent.
Entwicklung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Dividendenrendite
Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 32,85 GBP in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 4,36 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs via London 37,14 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 88,46 Prozent statt.
Dividendenprognose von Shell (ex Royal Dutch Shell)
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,55 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,47 Prozent zurückgehen.
Shell (ex Royal Dutch Shell)-Hauptdaten
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Shell (ex Royal Dutch Shell) beläuft sich aktuell auf 183,323 Mrd. GBP. Das KGV von Shell (ex Royal Dutch Shell) beläuft sich aktuell auf 11,93. 2025 setzte Shell (ex Royal Dutch Shell) 195,260 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 2,30 GBP.
Redaktion finanzen.net
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