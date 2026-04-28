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Dividendenauszahlung

Stoxx Europe 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich EssilorLuxottica-Anleger freuen

29.04.26 14:03 Uhr
Stoxx Europe 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich EssilorLuxottica-Anleger freuen | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
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Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier EssilorLuxottica am 28.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,00 EUR je Aktie beschlossen. Das sind 1,27 Prozent mehr als im Vorjahr. 547,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So fiel die EssilorLuxottica- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 52,97 Prozent.

EssilorLuxottica- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum Euronext-Schluss ging das EssilorLuxottica-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 182,70 EUR aus dem Handel. Heute wird der EssilorLuxottica-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem EssilorLuxottica-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das EssilorLuxottica-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,68 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Aktienkurs von EssilorLuxottica via Euronext um 27,04 Prozent. Die wirkliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26,45 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie EssilorLuxottica

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4,16 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,26 Prozent steigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel EssilorLuxottica

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens EssilorLuxottica steht aktuell bei 86,362 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie EssilorLuxottica weist aktuell ein KGV von 53,52 auf. Der Umsatz von EssilorLuxottica betrug in 2025 28,491 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 5,04 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

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