Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC

Auszahlung an Aktionäre

Investoren aufpasst: So hoch fällt die HSBC-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel HSBC am 08.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,56 GBP auszuschütten. 10,23 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die HSBC-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 23,56 Prozent verringert.

Entwicklung der HSBC-Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte die HSBC-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 13,20 GBP. Der Dividendenabschlag auf die HSBC-Aktie erfolgt am 11.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem HSBC-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die HSBC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der HSBC-Titel eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von HSBC via London 49,65 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 103,97 Prozent statt.

HSBC- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,82 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,58 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der HSBC-Aktie

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens HSBC beträgt aktuell 226,684 Mrd. GBP. Das HSBC-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 12,78. Im Jahr 2025 erzielte HSBC einen Umsatz von 105,009 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,92 GBP.

Redaktion finanzen.net