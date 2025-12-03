DAX24.209 -0,5%Est505.873 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +2,7%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.925 -1,3%Euro1,1769 ±-0,0%Öl104,4 +4,2%Gold4.674 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich
Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auszahlung an Aktionäre

Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC

11.05.26 14:03 Uhr
Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die HSBC-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
15,22 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel HSBC am 08.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,56 GBP auszuschütten. 10,23 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die HSBC-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 23,56 Prozent verringert.

Entwicklung der HSBC-Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte die HSBC-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 13,20 GBP. Der Dividendenabschlag auf die HSBC-Aktie erfolgt am 11.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem HSBC-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die HSBC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der HSBC-Titel eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von HSBC via London 49,65 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 103,97 Prozent statt.

HSBC- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,82 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,58 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der HSBC-Aktie

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens HSBC beträgt aktuell 226,684 Mrd. GBP. Das HSBC-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 12,78. Im Jahr 2025 erzielte HSBC einen Umsatz von 105,009 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,92 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
07.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026HSBC NeutralUBS AG
06.05.2026HSBC HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026HSBC NeutralUBS AG
06.05.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026HSBC OverweightBarclays Capital
23.04.2026HSBC OverweightBarclays Capital
10.04.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026HSBC NeutralUBS AG
06.05.2026HSBC HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026HSBC NeutralUBS AG
05.05.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen