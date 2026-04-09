Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Dividende verringert sich

Dividendenaktie

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die AstraZeneca-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel AstraZeneca am 09.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,36 GBP beschlossen. Das kommt einer Verringerung der AstraZeneca-Dividende um 4,07 Prozent gleich. Insgesamt wurde beschlossen 3,77 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die AstraZeneca-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,00 Prozent erhöht.

AstraZeneca-Dividenden-Rendite

Zum London-Schluss ging die AstraZeneca-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 152,76 GBP aus dem Handel. Die AstraZeneca-Aktie wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem AstraZeneca-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. AstraZeneca verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2,35 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit AstraZeneca-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von AstraZeneca via London 52,49 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 54,19 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von AstraZeneca

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,35 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,63 Prozent sinken.

AstraZeneca-Basisdaten

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens AstraZeneca steht aktuell bei 236,083 Mrd. GBP. Das AstraZeneca-KGV beträgt aktuell 27,55. Der Umsatz von AstraZeneca belief sich in 2025 auf 44,570 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 5,01 GBP.

Redaktion finanzen.net