Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen
BNP Paribas-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die BNP Paribas-Dividende aus.
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Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 12.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,16 EUR auszuschütten. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,72 Prozent.
Dividendenrendite im Fokus
Zum Euronext-Schluss notierte die BNP Paribas-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 90,41 EUR. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den BNP Paribas-Anteilsschein. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die BNP Paribas-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BNP Paribas-Titels 6,39 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 8,09 Prozent.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von BNP Paribas via Euronext 61,27 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 124,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
BNP Paribas- Dividendenprognose
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 5,91 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6,44 Prozent ansteigen.
Schlüsseldaten von BNP Paribas
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens BNP Paribas beläuft sich aktuell auf 102,265 Mrd. EUR. Das KGV von BNP Paribas beläuft sich aktuell auf 7,85. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von BNP Paribas auf 146,430 Mrd.EUR, das EPS machte 10,29 EUR aus.
Redaktion finanzen.net
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