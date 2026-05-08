DAX24.188 +1,0%Est505.838 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,32 -1,0%Nas26.088 -0,7%Bitcoin68.710 +0,2%Euro1,1715 -0,2%Öl107,4 -0,3%Gold4.691 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividenden-Entscheid

Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen

13.05.26 14:03 Uhr
Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Anleger freuen | finanzen.net

BNP Paribas-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die BNP Paribas-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
89,99 EUR -0,66 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 12.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,16 EUR auszuschütten. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,72 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Zum Euronext-Schluss notierte die BNP Paribas-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 90,41 EUR. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den BNP Paribas-Anteilsschein. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die BNP Paribas-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BNP Paribas-Titels 6,39 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 8,09 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von BNP Paribas via Euronext 61,27 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 124,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

BNP Paribas- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 5,91 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6,44 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von BNP Paribas

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens BNP Paribas beläuft sich aktuell auf 102,265 Mrd. EUR. Das KGV von BNP Paribas beläuft sich aktuell auf 7,85. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von BNP Paribas auf 146,430 Mrd.EUR, das EPS machte 10,29 EUR aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
06.05.2026BNP Paribas HaltenDZ BANK
05.05.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026BNP Paribas BuyUBS AG
30.04.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026BNP Paribas BuyUBS AG
30.04.2026BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
17.04.2026BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026BNP Paribas HaltenDZ BANK
30.04.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
10.03.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
17.02.2026BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen