Stoxx Europe 50-Wert ING Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ING Group-Aktionäre freuen

Ausschüttung an Anteilseigner

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ING Group-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier ING Group am 14.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,83 Prozent an. 3,88 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,129 Prozent.

ING Group-Ausschüttungsrendite

Zum asx-Schluss notierte das ING Group-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 25,03 EUR. Das ING Group-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ING Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die ING Group-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der ING Group-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 7,01 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von ING Group via asx 141,88 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 428,76 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

ING Group- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,23 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 4,89 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten der ING Group-Aktie

ING Group ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 69,191 Mrd. EUR. ING Group weist aktuell ein KGV von 11,35 auf. Im Jahr 2025 erzielte ING Group einen Umsatz von 61,747 Mrd.EUR sowie ein EPS von 2,12 EUR.

Redaktion finanzen.net