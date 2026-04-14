Stoxx Europe 50-Wert ING Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ING Group-Aktionäre freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ING Group-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier ING Group am 14.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,83 Prozent an. 3,88 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,129 Prozent.
ING Group-Ausschüttungsrendite
Zum asx-Schluss notierte das ING Group-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 25,03 EUR. Das ING Group-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ING Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die ING Group-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der ING Group-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 7,01 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von ING Group via asx 141,88 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 428,76 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
ING Group- Dividendenschätzung
Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,23 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 4,89 Prozent bedeuten.
Schlüsseldaten der ING Group-Aktie
ING Group ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 69,191 Mrd. EUR. ING Group weist aktuell ein KGV von 11,35 auf. Im Jahr 2025 erzielte ING Group einen Umsatz von 61,747 Mrd.EUR sowie ein EPS von 2,12 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ING Group News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com