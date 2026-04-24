Stoxx Europe 50-Wert LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Aktionäre freuen

Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die LOréal-Dividendenausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert LOréal am 24.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 7,20 EUR für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,86 Prozent an. Somit zahlt LOréal insgesamt 3,92 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,36 Prozent.

LOréal- Dividendenrenditeanpassung

Der LOréal-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Euronext-Handel bei 377,45 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von LOréal wird der LOréal-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der LOréal-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die LOréal-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,96 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,05 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der LOréal-Aktienkurs via Euronext 12,27 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 14,77 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

LOréal-Dividendenausblick

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7,66 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2,03 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Titel LOréal

LOréal ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 200,964 Mrd. EUR. Das LOréal-KGV beträgt aktuell 31,93. 2025 setzte LOréal 44,052 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 11,48 EUR.

Redaktion finanzen.net