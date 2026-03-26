Stoxx Europe 50-Wert Novo Nordisk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Novo Nordisk Anlegern eine Freude
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Novo Nordisk-Dividendenzahlung aus.
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Novo Nordisk am 26.03.2026 eine Dividende in Höhe von 11,70 DKK beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,63 Prozent. 51,76 Mrd. DKK werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 17,27 Prozent gestiegen.
Novo Nordisk-Ausschüttungsrendite
Zum cph-Schluss notierte das Novo Nordisk-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 238,45 DKK. Die Novo Nordisk-Aktie wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Novo Nordisk-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Novo Nordisk-Titels 3,60 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,83 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Novo Nordisk-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Kurs von Novo Nordisk via cph um 50,38 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -49,64 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Novo Nordisk
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 10,55 DKK. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,43 Prozent erhöhen.
Basisdaten der Novo Nordisk-Aktie
Novo Nordisk ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,060 Bio. DKK. Das KGV von Novo Nordisk beträgt aktuell 14,11. 2025 setzte Novo Nordisk 309,064 Mrd. DKK um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 23,06 DKK.
Redaktion finanzen.net
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