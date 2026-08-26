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Top-Dividendenzahlung

Stoxx Europe 50-Wert Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Aktionäre freuen

Stoxx Europe 50-Wert Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Prosus-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
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Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Prosus am 26.08.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,28 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 40,00 Prozent. Somit vergütet Prosus die Aktionäre insgesamt mit 438,41 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 75,62 Prozent an.

Prosus-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Prosus-Aktie via eam bei einem Wert von 38,01 EUR aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf das Prosus-Papier erfolgt am 27.08.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Prosus-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das Prosus-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,72 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 0,47 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Prosus via eam 15,43 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 21,60 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Prosus- Dividendenschätzung

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,29 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,65 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Prosus

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Prosus steht aktuell bei 83,112 Mrd. EUR. Prosus verfügt über ein KGV von aktuell 8,56. Der Umsatz von Prosus belief sich in 2026 auf 8,376 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4,57 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG

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