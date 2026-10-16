STOXX-Handel: Am Freitagmittag Gewinne im STOXX 50

STOXX 50-Entwicklung

16.10.26 12:25 Uhr

Das macht der STOXX 50 am Mittag.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,29 Prozent stärker bei 5.389,68 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 5.377,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.377,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.398,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.313,42 Punkte. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 5.408,04 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 4.777,63 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,95 Prozent auf 1.076,80 EUR), RELX (+ 1,84 Prozent auf 29,39 GBP), Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 198,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 134,46 EUR) und BAT (+ 1,42 Prozent auf 44,28 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-1,78 Prozent auf 124,72 GBP), Novartis (-1,22 Prozent auf 124,36 CHF), GSK (-0,94 Prozent auf 18,51 GBP), Roche (-0,74 Prozent auf 376,90 CHF) und Unilever (-0,64 Prozent auf 48,84 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7.046.939 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 588,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net