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Euro STOXX 50-Marktbericht

STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen

STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen

Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.95 EUR 0.20 EUR 0.13 %
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ASML NV
1,533.60 EUR 8.80 EUR 0.58 %
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BASF
52.36 EUR 1.05 EUR 2.05 %
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Bayer
44.78 EUR 0.71 EUR 1.61 %
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BMW AG
54.34 EUR -0.22 EUR -0.40 %
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Deutsche Börse AG
299.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Deutsche Telekom AG
25.14 EUR -0.05 EUR -0.20 %
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Infineon AG
57.00 EUR 0.69 EUR 1.23 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.86 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.96 EUR 0.00 EUR -0.03 %
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Rheinmetall AG
982.70 EUR 29.10 EUR 3.05 %
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Siemens Energy AG
142.52 EUR -1.72 EUR -1.19 %
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UniCredit S.p.A.
76.70 EUR -0.47 EUR -0.61 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,206.05 EUR 39.04 EUR 0.63 %
News | Analysen

Am Mittwoch klettert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0,61 Prozent auf 6.204,37 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,324 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 6.175,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.167,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.215,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.175,94 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,453 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.280,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.552,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,05 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,78 Prozent auf 979,90 EUR), BASF (+ 2,04 Prozent auf 52,47 EUR), Infineon (+ 1,45 Prozent auf 56,81 EUR), Bayer (+ 1,20 Prozent auf 44,68 EUR) und adidas (+ 1,14 Prozent auf 155,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 142,14 EUR), UniCredit (-0,25 Prozent auf 76,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,16 Prozent auf 39,63 EUR), Deutsche Börse (-0,07 Prozent auf 298,70 EUR) und BMW (+ 0,04 Prozent auf 54,44 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.834.746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,31 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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