STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.
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Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,78 Prozent stärker bei 6.258,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,422 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent schwächer bei 6.208,99 Punkten, nach 6.210,17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.266,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.205,85 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,554 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.214,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 5.883,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.355,20 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,98 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,81 Prozent auf 135,78 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,75 Prozent auf 6,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 153,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,34 Prozent auf 1.030,60 EUR) und Siemens (+ 1,29 Prozent auf 271,65 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2,24 Prozent auf 172,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 22,69 EUR), BASF (-0,71 Prozent auf 48,53 EUR) und Bayer (-0,63 Prozent auf 45,91 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.970.586 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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