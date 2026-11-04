STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Kursentwicklung im Fokus

04.11.26 09:27 Uhr

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr 0,69 Prozent auf 6.187,08 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,333 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.147,10 Zählern und damit 0,041 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.144,56 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.147,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.187,10 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,854 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 6.238,50 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 6.486,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 5.660,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,00 Prozent auf 31,38 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 53,35 EUR), Siemens (+ 1,30 Prozent auf 273,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 40,81 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 25,98 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 74,43 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 312,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 566,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 503.669 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,669 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net