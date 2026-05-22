STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

STOXX-Handel im Fokus

Der Euro STOXX 50 verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 12:08 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,47 Prozent auf 6.107,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,030 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,431 Prozent auf 6.045,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.019,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.045,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.109,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.883,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.173,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.326,31 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.199,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3,05 Prozent auf 174,84 EUR), Deutsche Bank (+ 2,72 Prozent auf 28,93 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 274,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 179,42 EUR) und UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 73,62 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,59 Prozent auf 22,87 EUR), BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1.225,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 29,30 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 953.215 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,054 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net