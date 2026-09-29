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Kursentwicklung

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Der Euro STOXX 50 ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
145.75 EUR -2.55 EUR -1.72 %
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Airbus SE
192.90 EUR -1.00 EUR -0.52 %
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ASML NV
1,607.60 EUR 37.40 EUR 2.38 %
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Bayer
48.85 EUR -1.87 EUR -3.69 %
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Deutsche Bank AG
31.66 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Deutsche Telekom AG
26.43 EUR -0.29 EUR -1.09 %
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Eni S.p.A.
24.28 EUR -0.35 EUR -1.42 %
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Infineon AG
59.18 EUR 1.88 EUR 3.28 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.50 EUR -1.25 EUR -2.99 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.62 EUR -0.22 EUR -1.26 %
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SAP SE
184.62 EUR 1.12 EUR 0.61 %
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Siemens AG
281.90 EUR 1.95 EUR 0.70 %
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Siemens Energy AG
145.50 EUR 3.32 EUR 2.34 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,320.26 EUR 18.98 EUR 0.3 %
News | Analysen

Im Euro STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent aufwärts auf 6.315,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,402 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent fester bei 6.307,00 Punkten in den Handel, nach 6.301,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.307,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.365,40 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6.485,67 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6.231,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.506,85 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,95 Prozent zu Buche. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 24,28 EUR), adidas (-1,42 Prozent auf 145,75 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6.748.988 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research

Information

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