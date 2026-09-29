STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Kursentwicklung

29.09.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

Im Euro STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent aufwärts auf 6.315,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,402 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent fester bei 6.307,00 Punkten in den Handel, nach 6.301,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.307,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.365,40 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6.485,67 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6.231,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.506,85 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,95 Prozent zu Buche. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 24,28 EUR), adidas (-1,42 Prozent auf 145,75 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6.748.988 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net