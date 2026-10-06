STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Index-Performance im Fokus

06.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 6.284,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,168 Prozent auf 6.252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.242,14 Punkten am Vortag.

Bei 6.310,74 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.252,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.392,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.398,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.628,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,42 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 44,89 EUR), SAP SE (+ 2,09 Prozent auf 188,90 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 145,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 56,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR), Siemens Energy (-0,19 Prozent auf 145,18 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 509,80 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.247.682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net