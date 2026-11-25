Euro STOXX 50-Performance

Heute halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,01 Prozent im Minus bei 6.003,08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,234 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 6.000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6.003,76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.987,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.038,75 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,644 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6.068,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.455,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.573,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 5,26 Prozent auf 56,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,52 Prozent auf 38,68 EUR), adidas (+ 1,49 Prozent auf 170,65 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 744,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,03 Prozent auf 56,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-3,65 Prozent auf 50,14 EUR), Infineon (-2,70 Prozent auf 42,56 EUR), UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.594.254 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 490,329 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 6,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net