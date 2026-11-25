Euro STOXX 50-Performance

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsende fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,68 Prozent auf 5.902,64 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,234 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,052 Prozent schwächer bei 6.000,64 Punkten, nach 6.003,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.896,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.038,75 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.068,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.455,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 5.573,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,893 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), adidas (+ 1,37 Prozent auf 170,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,48 Prozent auf 37,54 EUR), Enel (+ 0,23 Prozent auf 9,48 EUR) und Rheinmetall (+ 0,18 Prozent auf 735,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), UniCredit (-3,94 Prozent auf 73,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,83 Prozent auf 5,50 EUR) und Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.483.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 490,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net