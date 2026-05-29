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STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

01.06.26 17:57 Uhr
STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 verlor am Montag an Wert.

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EURO STOXX 50
6.035,0 PKT -15,6 PKT -0,26%
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Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent leichter bei 6.022,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,063 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 6.053,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.050,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.080,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.997,74 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.881,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 5.366,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Eni (+ 2,52 Prozent auf 23,01 EUR), Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,39 Prozent auf 51,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 248,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1.207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,01 Prozent auf 5,70 EUR) und Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 160,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7.447.380 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 533,727 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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