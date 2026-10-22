STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Euro STOXX 50-Performance im Fokus

22.10.26 09:27 Uhr

Der Euro STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,41 Prozent im Minus bei 6.119,93 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,278 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,248 Prozent tiefer bei 6.192,11 Punkten in den Handel, nach 6.207,52 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.119,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.192,11 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,13 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 6.324,72 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.316,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.639,21 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,61 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 310,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,36 Prozent auf 553,60 EUR), Eni (+ 0,30 Prozent auf 26,35 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 25,57 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,19 Prozent auf 129,38 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 28,05 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 51,70 EUR), Siemens (-2,44 Prozent auf 260,25 EUR) und adidas (-1,68 Prozent auf 158,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 435.299 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 560,937 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net