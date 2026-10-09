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Index-Performance

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150.05 EUR 3.20 EUR 2.18 %
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Airbus SE
187.66 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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ASML NV
1,607.40 EUR 9.40 EUR 0.59 %
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BASF
51.56 EUR -0.33 EUR -0.64 %
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Bayer
43.84 EUR 1.24 EUR 2.91 %
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BMW AG
53.40 EUR 0.92 EUR 1.75 %
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Deutsche Telekom AG
24.71 EUR -2.29 EUR -8.48 %
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Infineon AG
59.02 EUR 1.01 EUR 1.74 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.13 EUR -0.02 EUR -0.24 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.74 EUR 0.56 EUR 1.42 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.84 EUR 0.09 EUR 0.54 %
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SAP SE
191.38 EUR 2.26 EUR 1.20 %
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Siemens AG
272.65 EUR 7.75 EUR 2.93 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,173.37 EUR 46.64 EUR 0.76 %
News | Analysen

Am Freitag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 6.177,37 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,304 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.129,38 Zählern und damit 0,043 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.126,73 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.204,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.129,38 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.311,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6.284,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.625,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,59 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR), adidas (+ 2,29 Prozent auf 149,85 EUR) und BMW (+ 2,07 Prozent auf 53,26 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.804.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 620,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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