Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Der Euro STOXX 50 legte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 2,11 Prozent auf 6.018,65 Punkte zu. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,176 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 5.920,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5.894,46 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.920,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.037,22 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,905 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.116,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.470,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.655,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,88 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22 Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR) und Infineon (+ 3,57 Prozent auf 42,36 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 589,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,09 Prozent auf 5,64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,19 Prozent auf 27,15 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.182.651 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net