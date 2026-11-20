Euro STOXX 50 im Fokus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 1,85 Prozent im Minus bei 6.000,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,303 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,803 Prozent auf 6.064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6.113,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.064,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.970,58 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 6,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.121,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.422,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.569,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,29 EUR), BMW (+ 0,77 Prozent auf 54,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 578,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,18 Prozent auf 38,20 EUR) und Bayer (-0,62 Prozent auf 54,34 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-5,33 Prozent auf 46,72 EUR), Siemens Energy (-5,15 Prozent auf 120,18 EUR), Siemens (-3,30 Prozent auf 258,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,48 Prozent auf 57,52 EUR) und Rheinmetall (-2,45 Prozent auf 707,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2.613.317 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,935 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,63 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net