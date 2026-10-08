STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Euro STOXX 50-Performance im Fokus

08.10.26 09:27 Uhr

Der Euro STOXX 50 gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 1,34 Prozent auf 6.097,78 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,374 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent schwächer bei 6.156,11 Punkten, nach 6.180,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.094,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.156,11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.413,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.204,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.649,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,52 Prozent auf 24,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR), Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 292,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR) und BASF (+ 0,18 Prozent auf 51,27 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,77 Prozent auf 59,26 EUR), UniCredit (-2,70 Prozent auf 75,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,57 Prozent auf 6,10 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 265,65 EUR) und Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 29,37 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 316.491 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net