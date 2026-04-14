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STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

15.04.26 15:57 Uhr
STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 erleidet am Mittwoch Verluste.

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EURO STOXX 50
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 5.944,75 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,943 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,044 Prozent auf 5.981,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5.984,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.941,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.981,85 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,834 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 5.716,61 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 6.041,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.970,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 146,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 1.518,40 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 41,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,90 EUR) und adidas (+ 0,65 Prozent auf 138,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 48,24 EUR), Deutsche Bank (-1,00 Prozent auf 28,25 EUR), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 171,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 54,29 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3.403.490 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,550 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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