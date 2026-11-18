Euro STOXX 50 aktuell

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Nachmittag abwärts.

Um 15:40 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent tiefer bei 6.188,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,470 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent stärker bei 6.223,14 Punkten, nach 6.212,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6.180,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.232,94 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,14 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.468,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.534,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 128,30 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 49,36 EUR), Bayer (+ 0,64 Prozent auf 56,50 EUR), Deutsche Börse (+ 0,06 Prozent auf 324,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 583,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-2,70 Prozent auf 196,06 EUR), Deutsche Bank (-2,47 Prozent auf 30,18 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR), BMW (-1,71 Prozent auf 55,14 EUR) und Siemens (-1,52 Prozent auf 265,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.182.250 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net