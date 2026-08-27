STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Euro STOXX 50 aktuell

28.08.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 gewann zum Handelsende an Wert.

Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,04 Prozent auf 6.491,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,516 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,369 Prozent fester bei 6.448,46 Punkten, nach 6.424,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.498,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.448,46 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.289,51 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 6.055,11 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5.396,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,96 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), BASF (+ 1,96 Prozent auf 52,52 EUR) und Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1.154,60 EUR), Siemens Energy (-0,36 Prozent auf 149,70 EUR), Infineon (-0,16 Prozent auf 57,08 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 203,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,18 Prozent auf 56,52 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5.010.418 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net