Index im Fokus

Euro STOXX 50-Kurs zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,00 Prozent tiefer bei 6.221,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,397 Prozent auf 6.323,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.348,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.323,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.210,23 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.530,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.640,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,34 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 25,85 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 6,23 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,80 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 48,69 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 39,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10.455.762 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net