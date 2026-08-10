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Index im Blick

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Dienstag letztendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162.35 EUR -3.95 EUR -2.38 %
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Ahold Delhaize (Ahold)
32.23 EUR -0.90 EUR -2.72 %
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Airbus SE
212.15 EUR -1.85 EUR -0.86 %
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ASML NV
1,541.00 EUR 41.80 EUR 2.79 %
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BASF
51.20 EUR -0.31 EUR -0.60 %
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BMW AG
59.96 EUR 0.50 EUR 0.84 %
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Deutsche Telekom AG
28.45 EUR 0.25 EUR 0.89 %
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Enel S.p.A.
9.86 EUR -0.07 EUR -0.70 %
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Eni S.p.A.
24.14 EUR 0.58 EUR 2.46 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.59 EUR -0.68 EUR -1.45 %
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Siemens AG
279.50 EUR 2.40 EUR 0.87 %
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Siemens Energy AG
158.64 EUR 2.80 EUR 1.80 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.12 EUR -0.54 EUR -0.71 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,551.22 EUR 15.60 EUR 0.24 %
News | Analysen

Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,26 Prozent auf 6.552,54 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 6.538,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.535,62 Punkten am Vortag.

Bei 6.529,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.576,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.269,97 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 5.895,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.331,85 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,00 Prozent zu. Bei 6.576,30 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 24,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR), BASF (-0,72 Prozent auf 51,26 EUR), Enel (-0,70 Prozent auf 9,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,65 Prozent auf 46,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4.349.655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research