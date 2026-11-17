Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0,79 Prozent auf 6.298,29 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,502 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,397 Prozent leichter bei 6.323,14 Punkten, nach 6.348,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.297,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.323,14 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6.204,23 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6.530,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 5.640,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,66 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,06 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 328,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 590,00 EUR), UniCredit (-0,32 Prozent auf 82,83 EUR) und Airbus SE (-0,34 Prozent auf 203,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-5,10 Prozent auf 31,24 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 752,40 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 127,02 EUR), SAP SE (-1,50 Prozent auf 210,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,16 Prozent auf 39,96 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2.098.938 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net