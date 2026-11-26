Euro STOXX 50 im Blick

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 2,00 Prozent auf 6.012,09 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,176 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent fester bei 5.920,89 Punkten, nach 5.894,46 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.013,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.920,89 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,795 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.116,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.470,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.655,58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 117,68 EUR), Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 769,90 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR) und Airbus SE (+ 2,93 Prozent auf 195,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (+ 0,00 Prozent auf 23,98 EUR), Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,58 Prozent auf 588,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 37,84 EUR) und SAP SE (+ 0,81 Prozent auf 191,36 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 536.341 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net