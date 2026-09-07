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Kursverlauf

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Kaum verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 am Dienstagabend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,527.20 EUR 25.40 EUR 1.69 %
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502.00 EUR -11.40 EUR -2.22 %
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17.80 EUR -0.08 EUR -0.45 %
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1,049.60 EUR 27.80 EUR 2.72 %
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83.02 EUR 1.58 EUR 1.94 %
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EURO STOXX 50
6,413.17 EUR 9.18 EUR 0.14 %
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Am Dienstag beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6.408,56 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,441 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,156 Prozent schwächer bei 6.394,01 Punkten, nach 6.403,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.362,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.416,36 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.523,86 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 6.062,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.362,81 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,54 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1.051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), Bayer (+ 1,44 Prozent auf 49,41 EUR), BMW (+ 1,37 Prozent auf 63,70 EUR) und BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,67 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 47,77 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 55,12 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.958.306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 565,562 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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16:06 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.

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