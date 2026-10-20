STOXX-Handel Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Euro STOXX 50-Marktbericht

20.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 fällt derzeit.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 6.096,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent leichter bei 6.120,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.144,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.070,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.121,99 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.236,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.227,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.680,93 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Allianz (+ 1,06 Prozent auf 430,40 EUR), Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,11 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 201,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 547,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 41,03 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 72,34 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2.168.013 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net