DAX 25.253 -0,3%ESt50 6.118 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 11,01 +2,4%Nas 26.514 +0,3%Bitcoin 73.813 +1,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 108,4 -1,0%Gold 4.143 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50-Marktbericht

STOXX-Handel Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

STOXX-Handel Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 fällt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
431.00 EUR 6.00 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,455.20 EUR -31.60 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
27.90 EUR -0.30 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Enel S.p.A.
9.16 EUR 0.14 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.82 EUR -1.09 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.88 EUR -0.13 EUR -2.21 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.04 EUR 0.46 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.00 EUR 4.20 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.48 EUR -0.04 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.90 EUR 0.65 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
258.05 EUR -6.30 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
130.26 EUR -1.16 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
81.59 EUR 0.99 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
72.34 EUR -2.06 EUR -2.77 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,111.31 EUR -33.50 EUR -0.55 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 6.096,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent leichter bei 6.120,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.144,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.070,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.121,99 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.236,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.227,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.680,93 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Allianz (+ 1,06 Prozent auf 430,40 EUR), Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,11 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 201,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 547,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 41,03 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 72,34 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2.168.013 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.