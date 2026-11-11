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Euro STOXX 50-Marktbericht

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,404.00 EUR 55.00 EUR 4.08 %
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Bayer
56.60 EUR -0.76 EUR -1.32 %
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BMW AG
57.90 EUR -0.22 EUR -0.38 %
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Deutsche Börse AG
323.20 EUR 3.70 EUR 1.16 %
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Eni S.p.A.
25.20 EUR 0.60 EUR 2.44 %
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Infineon AG
52.90 EUR 3.28 EUR 6.60 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.29 EUR -0.09 EUR -1.49 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.48 EUR 0.06 EUR 0.14 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
569.60 EUR -8.20 EUR -1.42 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.98 EUR -0.05 EUR -0.29 %
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Rheinmetall AG
820.80 EUR -38.00 EUR -4.42 %
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Siemens AG
275.55 EUR 1.25 EUR 0.46 %
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Siemens Energy AG
130.00 EUR 8.46 EUR 6.96 %
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TotalEnergies
79.31 EUR 1.36 EUR 1.74 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,366.18 EUR 38.31 EUR 0.61 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,60 Prozent auf 6.365,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,433 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,138 Prozent auf 6.336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.327,87 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.336,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.398,89 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 6.551,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.725,70 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,81 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 9,01 Prozent auf 130,64 EUR), Infineon (+ 7,22 Prozent auf 52,59 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 25,21 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 275,30 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,59 Prozent auf 322,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 569,60 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 56,56 EUR) und BMW (-0,79 Prozent auf 57,66 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.810.562 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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