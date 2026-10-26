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Euro STOXX 50-Performance

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,406.20 EUR 2.60 EUR 0.19 %
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BASF
51.69 EUR -0.48 EUR -0.92 %
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Bayer
45.10 EUR 1.15 EUR 2.62 %
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BMW AG
57.84 EUR -0.22 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
BNP Paribas S.A.
85.03 EUR 2.38 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.10 EUR -0.14 EUR -0.55 %
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Infineon AG
49.12 EUR 0.72 EUR 1.49 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR 0.06 EUR 1.01 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.73 EUR -0.11 EUR -0.28 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
556.20 EUR 2.60 EUR 0.47 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.32 EUR 0.12 EUR 0.82 %
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SAP SE
214.40 EUR 2.05 EUR 0.97 %
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Siemens Energy AG
121.20 EUR 3.20 EUR 2.71 %
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UniCredit S.p.A.
73.40 EUR 2.60 EUR 3.67 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,090.81 EUR 22.59 EUR 0.37 %
News | Analysen

Am Montag legt der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 6.072,28 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent schwächer bei 6.061,50 Punkten in den Montagshandel, nach 6.068,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.075,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.061,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 6.302,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6.280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 5.674,50 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,68 Prozent auf 45,16 EUR), UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), BMW (+ 1,22 Prozent auf 58,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 41,22 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-0,93 Prozent auf 51,96 EUR), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Infineon (-0,52 Prozent auf 48,42 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,32 Prozent auf 554,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 262.142 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 542,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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