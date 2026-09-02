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Euro STOXX 50-Entwicklung

STOXX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

STOXX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.40 EUR -1.20 EUR -0.80 %
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ASML NV
1,410.00 EUR -44.40 EUR -3.05 %
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Deutsche Bank AG
35.56 EUR 0.61 EUR 1.73 %
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Deutsche Börse AG
279.50 EUR 1.70 EUR 0.61 %
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Deutsche Telekom AG
28.82 EUR -0.35 EUR -1.20 %
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Eni S.p.A.
23.80 EUR -0.16 EUR -0.69 %
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Infineon AG
55.36 EUR -0.45 EUR -0.81 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.70 EUR 0.17 EUR 0.94 %
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Rheinmetall AG
1,071.00 EUR -22.20 EUR -2.03 %
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SAP SE
185.52 EUR 4.52 EUR 2.50 %
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Siemens AG
271.20 EUR -2.40 EUR -0.88 %
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Siemens Energy AG
145.30 EUR 3.52 EUR 2.48 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.96 EUR 1.72 EUR 2.32 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,382.59 EUR 20.44 EUR 0.32 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,32 Prozent fester bei 6.382,54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent fester bei 6.363,16 Punkten, nach 6.362,15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.382,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.339,04 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,46 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 6.426,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.053,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5.325,01 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,10 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,94 Prozent auf 35,55 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,79 Prozent auf 283,90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1.070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,71 EUR), adidas (-0,57 Prozent auf 148,70 EUR) und Infineon (-0,43 Prozent auf 55,53 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.391.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 553,229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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