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Euro STOXX 50-Kursentwicklung

STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

14.04.26 12:25 Uhr
STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 macht derzeit Gewinne.

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Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,96 Prozent im Plus bei 5.961,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,966 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent stärker bei 5.910,86 Punkten, nach 5.905,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.978,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.910,86 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.005,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 4.911,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,90 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 55,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,16 Prozent auf 89,72 EUR), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,87 Prozent auf 28,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-1,17 Prozent auf 23,73 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1.483,20 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 9,81 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.998.803 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 489,481 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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