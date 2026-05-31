STOXX-Handel So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Index im Fokus

Der STOXX 50 wagt sich am Montagmittagnicht aus der Reserve.

Am Montag gibt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5.180,75 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,013 Prozent tiefer bei 5.189,92 Punkten in den Montagshandel, nach 5.190,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.192,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.174,68 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Wert von 5.071,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5.294,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 4.532,10 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 160,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,19 Prozent auf 31,55 GBP), Siemens (+ 1,00 Prozent auf 272,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,80 Prozent auf 80,32 GBP) und Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 164,54 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 1.253,40 EUR), Airbus SE (-1,69 Prozent auf 176,58 EUR), Novartis (-1,65 Prozent auf 115,88 CHF), Allianz (-1,42 Prozent auf 376,20 EUR) und Rolls-Royce (-1,35 Prozent auf 13,19 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5.668.530 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net